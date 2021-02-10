"Как же не стыдно": раздетую Бледанс пристыдили за бумажные трусы

"Как же не стыдно": раздетую Бледанс пристыдили за бумажные трусы
Эвелина Бледанс. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Актриса решила показать свои прелести

Эвелина Бледанс взорвала "Инстаграм" танцами топлес. Смелое видео вызвало восторг у многочисленных поклонников телеведущей.

На записи Эвелина в одних трусах задорно двигается перед камерой, прикрывая грудь руками. Параллельно знаменитость поет только что придуманную песню.

"Я как будто на Мальдивах. На Мальдивы денег нет – только на бумажные трусы", – произнесла Бледанс, расхохотавшись в конце.

Актриса объяснила – предмет нижнего белья пришлось закрыть салфетками, чтобы не испачкать его во время нанесения грима.

Оказывается, звезда участвует в съемках фильма под названием "Стриптизеры". Других подробностей касательно кинокартины Эвелина раскрывать не стала.

Пользователи Сети обратили внимание на фигуру Бледанс. Их поразил тот факт, что 51-летняя телеведущая обладает тонкой талией и прессом.

"Вы прекрасны во всем", "Фигура шикарная", "Эвелина, вы просто огонь", "Невероятная красотка!", "Бомбическая", – отметили комментаторы.

Однако нашлись и те, кто осудил Эвелину за данное видео.

"Взрослая, серьезная женщина вроде бы. Сын посмотрит, как же не стыдно. Как так можно себя вести?" – высказалась одна из подписчиц.

Сама актриса ответила на несколько негативных комментариев. Она заявила, что не собирается всегда быть паинькой.

Ранее Бледанс публично разрыдалась из-за унижений. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров
По теме

Почему НАТО усилило присутствие в Черном море: ответ дал Столтенберг

Альянс продолжает гнуть свою линию в вопросе о принадлежности Крыма

Что нужно для получения пенсий умерших: новые правила

Заявление на выплаты можно будет подать на расстоянии

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей