Актриса решила показать свои прелести

Эвелина Бледанс взорвала "Инстаграм" танцами топлес. Смелое видео вызвало восторг у многочисленных поклонников телеведущей.

На записи Эвелина в одних трусах задорно двигается перед камерой, прикрывая грудь руками. Параллельно знаменитость поет только что придуманную песню.

"Я как будто на Мальдивах. На Мальдивы денег нет – только на бумажные трусы", – произнесла Бледанс, расхохотавшись в конце.

Актриса объяснила – предмет нижнего белья пришлось закрыть салфетками, чтобы не испачкать его во время нанесения грима.

Оказывается, звезда участвует в съемках фильма под названием "Стриптизеры". Других подробностей касательно кинокартины Эвелина раскрывать не стала.

Пользователи Сети обратили внимание на фигуру Бледанс. Их поразил тот факт, что 51-летняя телеведущая обладает тонкой талией и прессом.

"Вы прекрасны во всем", "Фигура шикарная", "Эвелина, вы просто огонь", "Невероятная красотка!", "Бомбическая", – отметили комментаторы.



Однако нашлись и те, кто осудил Эвелину за данное видео.

"Взрослая, серьезная женщина вроде бы. Сын посмотрит, как же не стыдно. Как так можно себя вести?" – высказалась одна из подписчиц.

Сама актриса ответила на несколько негативных комментариев. Она заявила, что не собирается всегда быть паинькой.

Ранее Бледанс публично разрыдалась из-за унижений.