Ефремов примкнул к тюремной касте

Актер принял решение не сотрудничать с администрацией

Михаил Ефремов, осужденный за ДТП со смертельным исходом, провел в белгородской колонии около двух месяцев. За это время он уже успел войти в тюремную касту под названием "мужики".

Примечательно, что данная группа заключенных является самой многочисленной. Ее члены не стремятся сотрудничать с администрацией, а также не претендуют ни на какую власть в местах лишения свободы. Их главная цель – отбыть срок, после чего вернуться к нормальной жизни.

Сообщается, что у Ефремова якобы был выбор стать открытым сотрудников лагерной администрации – "козлом". Михаилу Олеговичу предлагали занять должность заведующего клуба. Однако артист отказался, отдав предпочтение старой работе. Знаменитость трудится в швейном цеху, оснащая молнии защитных костюмов замками, передает "СтарХит".

По словам председателя общественно-наблюдательной комиссии Алексея Мельникова, Ефремов привык к тюремным условиям. Актер добровольно принял решение загружать себя работой, чтобы отвлекаться от гнетущих мыслей и таким образом коротать время.

"Заключение Михаила не изменило, ничего такого не заметил", – сообщил он.

Ранее появилась информация, что поездка в Москву стала для Ефремова неожиданностью. Напомним, актера привезли в столицу с целью расследования дела о лжесвидетелях.