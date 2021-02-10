Хилькевич шокировали слухи по поводу ее похорон

В Сети появилась информация, что Анны Хилькевич не стало 8 февраля. Сама актриса была шокирована подобными новостями и поспешила успокоить поклонников в соцсетях.

Звезда сериала "Универ" объяснила, что раньше времени ее "похоронил" Яндекс: "Узнала от своих подписчиков, что я вчера умерла". Артистка с юмором отнеслась к подобной ошибке, хотя и возмутилась появлению фейков.

Хилькевич пошутила, что сейчас она может находиться в параллельной Вселенной и на самом деле никто не видит ее публикации. Ну или звезда умерла именно для Яндекса и с ней больше не хотят иметь дела, добавила она.

"Я живу, и все со мной ок! – заключила актриса в "Инстаграм", отметив, что у нее еще масса планов на будущее, поэтому уходить ей пока рано. – Но честно скажу, вызывало неприятные чувства. Как будто с того света вернулась".

А на прошлой неделе Хилькевич рассказала в соцсетях, как благодаря особой практике ей удалось увидеть собственную смерть. Звезда "Универа" перенеслась в прошлую жизнь, где также повстречалась со своим супругом.