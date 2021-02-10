После смертельной гей-оргии тело стилиста Пугачевой тайно вывезли из России в чемодане

После смертельной гей-оргии тело стилиста Пугачевой тайно вывезли из России в чемодане
Алла Пугачев. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Мужчина обрел свой последний приют на малой Родине

Подруга Александра Шевчука Ирина Грибулина сообщила о том, что тело звездного стилиста кремировали. Прах покойного предали земле в украинском городе Умань, где он родился.

Напомним, Шевчук ушел из жизни 24 января. Ему было 54 года. По словам Грибулиной, именно родственники эксперта моды приняли решение кремировать его тело.

"Родственники с Украины решили кремировать Сашу, а потом урну с прахом увезти из России и захоронить на его малой Родине", – отметила композитор.

Ирина высказала сожаление, что ей не удастся ходить на кладбище и навещать близкого друга. Ведь украинский город находится почти в тысяче километров от Москвы, передает издание "Дни.ру".

По некоторым данным, родные Шевчука вывезли его останки в чемодане. Чтобы осуществить задуманное, им пришлось изрядно похлопотать – оформить свидетельство о смерти с гербовой печатью, получить справку о кремации, а также подготовить документы, подтверждающие родство.

Сообщается, что через год родственники Александра планируют установить на его могиле памятник.

Напомним, Шевчук скончался после анального кровотечения. По слухам, мужчина устроил гей-оргию.

Ранее общественность вспомнила о последних словах Шевчука. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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