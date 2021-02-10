Сообщается, что в этом могли быть виноваты его жены

Подруга Бориса Грачевского Мариана Саид Шах высказалась о смерти знаменитого сценариста. По словам журналистки, создатель "Ералаша" покинул этот мир из-за отсутствия внимания со стороны супруг.

Саид Шах отметила, что Борис Юрьевич не получал нужной отдачи от избранниц, что и погубило режиссера.

"Он был недолюблен, и ушел от сердечной недостаточности – недостатка сердечности! А не от коронавируса!" – заявила Мариана.

Журналистка добавила, что жене покойного Грачевского нужны были только заграничные путешествия. Екатерина якобы пользовалась возможностью, живя на деньги сценариста.

По мнению Саид Шах, предыдущие жены Бориса Юрьевича тоже не испытывали к нему сильных и искренних чувств. Так, первой супруге Галине он был попросту не интересен. Вторая, Анна, добилась того, чтобы режиссер купил ей квартиру, передает "Собеседник".

"Я считаю, что матрешки-жены Борю просто растащили", – объявила подруга Грачевского.

Напомним, в конце декабря создатель "Ералаша" заразился коронавирусом. Через шесть дней знаменитость госпитализировали. Спустя некоторое время состояние режиссера ухудшилось, и его подключили к аппарату ИВЛ. 14 января Грачевский умер от осложнений, вызванных COVID-19.

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