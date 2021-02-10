Умерла автор фильма "Дворцовые молчания"

Лауреату Каннского фестиваля было 73 года

Режиссер "Дворцовые молчания" Муфида Тлатли скончалась в Тунисе. Трагедия произошла 7 февраля, сообщили в Министерстве культуры.

Автору фильма было 73 года, причина смерти не уточняется. На странице ведомства в "Фейбсук" говорится, что прощание с Тлатли состоялось 8 февраля.

Муфида Тлатли работала в киноиндустрии с 1970-х годов и попробовала себя в качестве режиссера, сценариста и монтажера. Она стала первой арабской женщиной, которой удалось снять полнометражный художественный фильм на родине. На Каннском фестивале ее работа "Дворцовые молчания" получила специальный приз-диплом "Золотая камера – особое упоминание".

Карина СИРАЗОВА

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