Лауреату Каннского фестиваля было 73 года

Режиссер "Дворцовые молчания" Муфида Тлатли скончалась в Тунисе. Трагедия произошла 7 февраля, сообщили в Министерстве культуры.

Автору фильма было 73 года, причина смерти не уточняется. На странице ведомства в "Фейбсук" говорится, что прощание с Тлатли состоялось 8 февраля.

Муфида Тлатли работала в киноиндустрии с 1970-х годов и попробовала себя в качестве режиссера, сценариста и монтажера. Она стала первой арабской женщиной, которой удалось снять полнометражный художественный фильм на родине. На Каннском фестивале ее работа "Дворцовые молчания" получила специальный приз-диплом "Золотая камера – особое упоминание".