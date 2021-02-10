Не выходит из дома: Пьеха почти перестала двигаться

Не выходит из дома: Пьеха почти перестала двигаться
Эдита Пьеха. Фото: Valeriy Matusov/Russian Look/www.globallookpress.com
Советская артистка большую часть времени проводит на втором этаже

В последнее время Эдита Пьеха избегает появлений на публике и в принципе редко с кем-либо общается. Народная артистка ведет уединенный образ жизни в своем поместье во Всеволожском районе под Санкт-Петербургом. Источник из близкого окружения звезды сообщил, что всему виной зимняя хандра и упадок сил.

По некоторым данным, певица почти отказалась и от прогулок на свежем воздухе, а ее собак выгуливают помощники. Врач-психотерапевт Геннадий Голубев объяснил, что люди в преклонном возрасте часто пребывают в таком состоянии, кроме того, свой отпечаток накладывает и зимнее время. Организм переходит в режим энергосбережения: человек больше спит и меньше двигается, рассказал эксперт РИА ФАН.

Большую часть времени Пьеха проводит на втором этаже особняка. Спускается вниз звезда редко, чтобы не упасть с крутой лестницы: ранее артистка жаловалась на проблемы со здоровьем. Как отмечает РИА ФАН, иногда знаменитая исполнительница просит соседа помочь с очисткой участка от снега.

Недавно Пьеха призналась, что на сцену больше никогда не выйдет. Звезда решила закончить свою музыкальную карьеру.

Карина СИРАЗОВА

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