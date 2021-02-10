Актер высказался о насильно прерванной беременности своей возлюбленной

Популярный российский музыкант, актер Петр Мамонов признался, что во время брака со своей супругой Ольгой мог стать многодетным отцом, однако пара решилась на проведение абортов. Сейчас, оглядываясь на прошлое, артист считает, что подобные поступки абсолютно неприемлемы и непростительны.

Сам актер признается, что когда-то позволял супруге "убивать детей во чреве". Теперь же, полагает Петр, ему только остается каяться в совершенных грехах и плакать над своими деяниями весь остаток жизни.

"Как может быть счастлива семья убийц?" – задается актер риторическим вопросом.

Мамонов заявил, что намерен обращаться к Господу с просьбой о прощении. Тем не менее, считает актер, подобная ситуация является проблемой для всей страны, так как многие привыкли совершать "неосознанное зло".

Артист также сообщил в эфире телепрограммы "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым, что подобных случаев у него не было с первой супругой, так как экс-пара предохранялась, что, по словам звезды, также является тяжелым грехом с религиозной точки зрения.

Петр также вспомнил о легенде американского соула Соломене Берке, у которого было больше 20 детей от одной женщины. Такой показатель, считает артист, достоин всякого уважения.

В 2019 году Мамонов оказался в отделении шоковой терапии одной из столичных больниц.