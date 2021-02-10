Знаменитости перешли тонкую грань между "красиво" и "нелепо"

Многие звезды в погоне за красотой прибегают к помощи пластических хирургов. Однако некоторые совсем немного изменяют свою внешность, не вызывая вопросов о натуральности тех или иных частей тела. Другие же пускаются во все тяжкие, кардинально изменяя внешность.

Звезды российского шоу-бизнеса, кому пластика не пришлась к лицу – в материале от "Утро.ру".

Вера Алентова

Героиня Веры Алентовой в кинокартине "Москва слезам не верит" долгое время считалась эталоном натуральной красоты. Но в какой-то момент актриса решила лечь под нож. Она сделала подтяжку лица, и первое время результат был потрясающим. Однако позже ситуация изменилась – появились рубцы и прочие искажения.

Елена Проклова

Звезда фильма "Собака на сене" сделала первую пластическую операцию в начале 2000-х. Позже Проклову было уже не остановить – она изменила губы, скулы, разрез глаз, а также вколола ботокс. Многие фанаты артистки заявили, что до всех операций Елена Игоревна выглядела намного лучше.

Маша Распутина

Еще одна приверженица эстетической хирургии – исполнительница хита "Роза чайная". Певица не только изменила лицо, но и увеличила грудь. Несмотря на то, что сейчас Распутина обладает подтянутой фигурой, ее внешность все-таки говорит о злоупотреблении пластикой.

Маша Малиновская

Телеведущая постоянно была недовольна формой своих губ. Малиновская приняла решение обратиться к косметологам. В конечном итоге Маша несколько раз увеличивала губы, что привело не к очень приятным последствиям – их верхняя часть сильно поднялась, обнажая зубы.

Юлия Волкова

Солистка группы "Тату" тоже входит в список звезд, которых изуродовала пластика. Если в период существования популярного дуэта Юлия обладала натуральной красотой, то теперь ее внешность является "переделанной".

Александра Захарова

Звезда "Криминального таланта" не раз прибегала к услугам косметологов. Актриса увеличила губы, вколола ботокс и сделала инъекции филлеров. На данный момент ее лицо выглядит крайне неестественным и лишенным подвижности.

Любовь Успенская

Любовь Успенская начала переделывать свое лицо несколько лет назад. Сейчас королева русского шансона выглядит достаточно моложаво, но можно сказать, что "метаморфозы" ее внешности не были удачными.