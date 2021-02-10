Силиконовые губы и натянутые лица: кого из российских звезд изуродовала пластика

Вера Алентова. Фото: АГН Москва/Global Look Press/www.globallookpress.com Елена Проклова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com Маша Распутина. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Маша Малиновская. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com Юлия Волкова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com Александра Захарова. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Знаменитости перешли тонкую грань между "красиво" и "нелепо"

Многие звезды в погоне за красотой прибегают к помощи пластических хирургов. Однако некоторые совсем немного изменяют свою внешность, не вызывая вопросов о натуральности тех или иных частей тела. Другие же пускаются во все тяжкие, кардинально изменяя внешность.

Звезды российского шоу-бизнеса, кому пластика не пришлась к лицу – в материале от "Утро.ру".

Вера Алентова

Героиня Веры Алентовой в кинокартине "Москва слезам не верит" долгое время считалась эталоном натуральной красоты. Но в какой-то момент актриса решила лечь под нож. Она сделала подтяжку лица, и первое время результат был потрясающим. Однако позже ситуация изменилась – появились рубцы и прочие искажения.

Елена Проклова

Звезда фильма "Собака на сене" сделала первую пластическую операцию в начале 2000-х. Позже Проклову было уже не остановить – она изменила губы, скулы, разрез глаз, а также вколола ботокс. Многие фанаты артистки заявили, что до всех операций Елена Игоревна выглядела намного лучше.

Маша Распутина

Еще одна приверженица эстетической хирургии – исполнительница хита "Роза чайная". Певица не только изменила лицо, но и увеличила грудь. Несмотря на то, что сейчас Распутина обладает подтянутой фигурой, ее внешность все-таки говорит о злоупотреблении пластикой.

Маша Малиновская

Телеведущая постоянно была недовольна формой своих губ. Малиновская приняла решение обратиться к косметологам. В конечном итоге Маша несколько раз увеличивала губы, что привело не к очень приятным последствиям – их верхняя часть сильно поднялась, обнажая зубы.

Юлия Волкова

Солистка группы "Тату" тоже входит в список звезд, которых изуродовала пластика. Если в период существования популярного дуэта Юлия обладала натуральной красотой, то теперь ее внешность является "переделанной".

Александра Захарова

Звезда "Криминального таланта" не раз прибегала к услугам косметологов. Актриса увеличила губы, вколола ботокс и сделала инъекции филлеров. На данный момент ее лицо выглядит крайне неестественным и лишенным подвижности.

Любовь Успенская

Любовь Успенская начала переделывать свое лицо несколько лет назад. Сейчас королева русского шансона выглядит достаточно моложаво, но можно сказать, что "метаморфозы" ее внешности не были удачными. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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