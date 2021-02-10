СМИ раскрыли подробности похорон Пенкина

СМИ раскрыли подробности похорон Пенкина
Сергей Пенкин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Покоиться тело артиста будет не в столице

Сегодня, 10 февраля, Сергей Пенкин отмечает свой юбилей. Певцу исполнилось 60 лет. Как признался артист, он уже выбрал место своего будущего захоронения. 

Оказалось, что в последнее время исполнитель стал чаще думать о смерти и даже озвучил место, где в будущем будет похоронен. И это не Москва. В беседе с изданием Starhit артист признался, что хочет, чтобы его похоронили на родине – в Пензе. 

"Потому что в Москве артистов много, а там я буду такой один", –  объяснил свое желание Пенкин. 

К слову, певец также боится повторить судьбу Юлии Началовой, о которой, по его словам, заговорили лишь после ее смерти. Прославиться Пенкин хочет при жизни, ради этого он посвящает много времени работе, стараясь каждый день учиться чему-то новому. 

А говоря об отношениях отметил, что хочет, чтобы его любили не за талант, а как человека. К свадьбе Сергей пока не стремится, потому что его устраивает формат гражданского брака, а одиночество скрашивают искусство и вокальная школа.

Ранее Сергей Пенкин рассказал, почему не общается с Ларисой Долиной. По его словам, конфликт с джазовой певицей показал ее настоящую "сущность". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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Хочу знать фамилию того <цензура>, который запретил въезд Сергея Пенкина в Украину с гастролями. Не только порошенко.
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