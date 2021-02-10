Свежий снимок журналистки обсудили в Сети

Не так давно Ксения Собчак вернулась с Мальдив, где отдыхала вместе со своей семьей. И несмотря на то, что телеведущая вновь приступила к работе, снимки из отпуска по-прежнему продолжают появляться в ее социальных сетях. Только вот далеко не все фото звезды вызывают восторг у поклонников.

На одном из свежих фото Собчак запечатлена в леопардовом купальнике. Ведущая шоу "Док-ток" лежит на белоснежном песке, раскинув руки в сторону. А на другом звезда сидит спиной к фотографу, демонстрируя свои обнаженные ягодицы.

"Скучаю по солнцу в этом адовом дубаке!"

– призналась блондинка.

В комментариях к публикации одни поклонники телеведущей принялись сравнивать ее с Анастасией Волочковой, а другие высмеяли неровный загар телеведущей.

"Я думал, Волочкова лежит, присмотрелся – Собчак", "Ой, у вас.. это... филейная часть недожарена", "Ксюше не дают покоя лавры Волочковой", "Леопард это жесть, конечно", "Скорее к битве белых трусов", "Трусы не так носишь",

– съязвили подписчики Ксении.

Ранее Собчак жестко высмеяла расставание Бузовой с Давой.



