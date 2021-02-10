Россияне тут же принялись отговаривать звезду от этой идеи

Ольга Бузова является, пожалуй, одной из самых известных личностей российского шоу-бизнеса. Звезда успевает все: вести рейтинговые телепередачи, блистать на светских мероприятиях, выпускать новые песни. Каждый раз знаменитость старается достигнуть все больших и больших высот. Однако в этот раз, по мнению интернет-пользователей, ведущая "Дома-2" замахнулась на святое.

На своей странице в "Инстаграм" Бузова сообщила поклонникам радостную новость: она определилась с новой мечтой. Певица захотела исполнить гимн России на каком-нибудь массовом мероприятии.

"Это может быть что угодно, Чемпионат мира, Олимпиада, Парад Победы! Пусть в этой моей мечте будет все самое заветное, из чего складывается любовь к Родине",

– написала воодушевленная звезда.

И если поклонники Бузовой тут же поддержали планы артистки, подчеркнув, что ее люди всегда с ней, то остальные пользователи принялись яростно отговаривать певицу.

"Нам все равно тебя не остановить!", "Божечки, можно доказать любовь к России как-нибудь не позоря гимн", "Оля, не надо!", "Боже, храни Россию от исполнения таких мечт", "Только не это, не трогай, не смей", "Никакого гимна! Не позорь его! Страну!", "Это уже перебор",

– взбунтовались подписчики.

И если фанатов Ольга благодарила за поддержку и веру в нее, гневные комментарии знаменитость решила оставить без ответа.

Ранее медики предупредили Бузову о возможной инвалидности, если она не станет меньше работать.