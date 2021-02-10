Вдову Леонова без сознания увезли в реанимацию

Вдову Леонова без сознания увезли в реанимацию
Евгений Леонов. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
О серьезных проблемах со здоровьем у Ванды Стойловой сообщают СМИ

Вдова легендарного советского актера Евгения Леонова почувствовала себя плохо из-за резко упавшего давления. Домой к Ванде Стойловой вызвали скорую. Когда медики везли ее в больницу, она была уже без сознания.

В клинике приняли решение отправить женщину в реанимацию. Об этом пишет сайт РЕН ТВ. Подробностей о ее состоянии пока нет.

86-летняя вдова Леонова редко появлялась на публике, предпочитала не общаться с журналистами.

О том, как сам Евгений Леонов пережил клиническую смерть и как это повлияло на него, "Утро.ру" писало ранее.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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