Вдову Леонова без сознания увезли в реанимацию

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Вдова легендарного советского актера Евгения Леонова почувствовала себя плохо из-за резко упавшего давления. Домой к Ванде Стойловой вызвали скорую. Когда медики везли ее в больницу, она была уже без сознания.
В клинике приняли решение отправить женщину в реанимацию. Об этом пишет сайт РЕН ТВ. Подробностей о ее состоянии пока нет.
86-летняя вдова Леонова редко появлялась на публике, предпочитала не общаться с журналистами.
О том, как сам Евгений Леонов пережил клиническую смерть и как это повлияло на него, "Утро.ру" писало ранее.
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