Скупила почти весь подъезд: Сердючка приобрела очередную квартиру за 30 миллионов рублей

Скупила почти весь подъезд: Сердючка приобрела очередную квартиру за 30 миллионов рублей
Верка Сердючка. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Украинская артистка обзавелась роскошными апартаментами в центре Киева

Кажется, что несмотря на отсутствие концертов в России, с финансовым положением Андрея Данилко, который известен зрителям как Верка Сердючка, все отлично. Журналистам стало известно, что звезда приобрела еще одну квартиру в самом сердце украинской столицы. 

Апартаменты расположены по адресу Крещатик, 25, в красивом здании со шпилем, которое признано памятником архитектуры. Стоимость новой квартиры площадью около 100 квадратных метров Данилко оценивается примерно в 350 тысяч долларов или в почти 30 миллионов рублей. 


Также журналистам Kyiv.Live удалось выяснить, что за последние несколько лет Сердючка купила не только почти все квартиры в подъезде, но мансарду на последнем этаже. 

К слову, если верить последней информации, распространившейся в СМИ, сейчас шоумен проживает в квартире за 77 миллионов. Апартаменты артиста состоят из двенадцати комнат, шести санузлов и трех ванных комнат. Однако если верить фото, интерьер квартиры не отличается чрезмерной помпезностью, хотя и без элементов роскоши не обошлось. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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