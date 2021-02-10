Бывшая Джигарханяна начала готовиться к лету

В последнее время Виталина Цымбалюк-Романовская стала часто участвовать в профессиональных фотосъемках, не забывая делиться с преданными поклонниками результатом. В этот раз на странице пианистки появилась серия фотографий, на которых она рекламирует купальники.

На одном из фото Виталина примерила купальник зеленого цвета с интересным принтом, а на третьем кадре бывшая Джигарханяна продемонстрировала не только интересное бикини, но и подтянутую фигуру.

Сама же Виталина подчеркнула, что несмотря на непогоду, она уже начала готовиться к лету.

В комментариях подписчики Цымбалюк отметили, фигура 39-летней пианистки достойна восхищения, а кто-то даже попросил Виталину рассказать, чем она питается, чтобы остаться такой стройной.



"Не фигура, а мечта", "Виталина, очень все красиво и гармонично", "Стройная аки кипарис", "Такая худенькая! Бооожее! Просто кукла!", "Дюймовочка, какая хорошенькая... хрупкая", "У Вас, наверное, своя особенная диета", "Тростиночка", "Вы настолько нравственная девушка, что даже купальник соответствует",

– расхвалили бывшую Армена Борисовича.

Однако нашлись и критики. Один из подписчиков укорил снявшую штаны Виталину за стремление заработать, продавая купальники.

"Конечно реклама это заработок, но хочется читать у Вас о музыке, о личностном росте, планах и т д",

– написал комментатор.



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