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В последнее время Виталина Цымбалюк-Романовская стала часто участвовать в профессиональных фотосъемках, не забывая делиться с преданными поклонниками результатом. В этот раз на странице пианистки появилась серия фотографий, на которых она рекламирует купальники.
На одном из фото Виталина примерила купальник зеленого цвета с интересным принтом, а на третьем кадре бывшая Джигарханяна продемонстрировала не только интересное бикини, но и подтянутую фигуру.
Сама же Виталина подчеркнула, что несмотря на непогоду, она уже начала готовиться к лету.
В комментариях подписчики Цымбалюк отметили, фигура 39-летней пианистки достойна восхищения, а кто-то даже попросил Виталину рассказать, чем она питается, чтобы остаться такой стройной.
"Не фигура, а мечта", "Виталина, очень все красиво и гармонично", "Стройная аки кипарис", "Такая худенькая! Бооожее! Просто кукла!", "Дюймовочка, какая хорошенькая... хрупкая", "У Вас, наверное, своя особенная диета", "Тростиночка", "Вы настолько нравственная девушка, что даже купальник соответствует",
– расхвалили бывшую Армена Борисовича.
Однако нашлись и критики. Один из подписчиков укорил снявшую штаны Виталину за стремление заработать, продавая купальники.
"Конечно реклама это заработок, но хочется читать у Вас о музыке, о личностном росте, планах и т д",
– написал комментатор.
Ранее Цымбалюк-Романовская выдала правду о романе с Шаляпиным. По словам звезды, их отношения были просто игрой на публику.
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