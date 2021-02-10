Наследница легендарной певицы родила дочь

В семье Эдиты Пьехи произошло радостное событие – внучка звезды советской эстрады вновь стала мамой.

Девушка опубликовала в своем "Инстаграме" историю, в которой сообщила, что теперь она мама двух дочек. Судя по всему, фото было сделано прямо из больницы, потому что ней Эрика Быстрова запечатлена в больничной пижаме.

Имя малышки пока не сообщается, однако многие поклонники были удивлены таким поворотом событий, потому что до этого внучка Пьехи не афишировала свою беременность. Поклонники тут же принялись поздравлять звездное семейство с пополнением.

Рождение девочки подтвердил и Стас Пьеха, который в беседе с "Комсомольской правдой" рассказал, что уже поздравил свою сестру с радостным событием. По его словам, и малышка, и мама чувствуют себя хорошо.

Рожала Быстрова в Москве в роддоме при ГКБ им. С.С Юдина. Однако даже после родов брюнетка сразу же включилась в работу. По словам певца, они с сестрой уже созванивались для обсуждения рабочих вопросов.

Ранее стало известно, что Эдита Пьеха почти перестала выходить из дома. Всему виной оказалась зимняя хандра и упадок сил.