Как Пугачева повлияла на развод Королевой и Николаева

Как Пугачева повлияла на развод Королевой и Николаева
Алла Пугачева и Игорь Николаев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Со временем жить с композитором стало невыносимо, заявила звезда

Замуж за Игоря Николаева Наташа Королева вышла, когда ей было всего 18 лет, а познакомились "дельфин" и "русалка"  двумя годами ранее. Их расставание получилось громким. И даже спустя 20 лет тема развода певицы и композитора остается интересной для поклонников. 

Впервые за многие годы Королева решила рассказать, что же все-таки разрушило ее брак. Оказалось, что со временем звезда осознала, что больше не хочет себя обманывать, но жить с Николаевым она больше не может. Всему виной оказался сложный характер артиста. 

Но, как ни странно, решение певицы поддержала Примадонна, которая всегда относилась к исполнителю хита "Выпьем за любовь" как к сыну. 

"Время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало", 

разоткровенничалась Королева с Андреем Малаховым в шоу "Прямой эфир". 

Артистка также добавила, что Николаев - замечательный музыкант и друг, и она благодарна ему, что их развод прошел мирно, а также за то, что композитор разрешил Наташе исполнять написанные для нее песни. 

Ранее Королеву "застукали" в ресторане с известным бизнесменом. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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