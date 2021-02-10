Со временем жить с композитором стало невыносимо, заявила звезда

Замуж за Игоря Николаева Наташа Королева вышла, когда ей было всего 18 лет, а познакомились "дельфин" и "русалка" двумя годами ранее. Их расставание получилось громким. И даже спустя 20 лет тема развода певицы и композитора остается интересной для поклонников.

Впервые за многие годы Королева решила рассказать, что же все-таки разрушило ее брак. Оказалось, что со временем звезда осознала, что больше не хочет себя обманывать, но жить с Николаевым она больше не может. Всему виной оказался сложный характер артиста.

Но, как ни странно, решение певицы поддержала Примадонна, которая всегда относилась к исполнителю хита "Выпьем за любовь" как к сыну.

"Время все расставило на свои места. В момент расставания с Игорем я именно от нее услышала нужные слова, которых мне не хватало",

– разоткровенничалась Королева с Андреем Малаховым в шоу "Прямой эфир".

Артистка также добавила, что Николаев - замечательный музыкант и друг, и она благодарна ему, что их развод прошел мирно, а также за то, что композитор разрешил Наташе исполнять написанные для нее песни.

Ранее Королеву "застукали" в ресторане с известным бизнесменом.