Найти общий язык после ссоры актеры так и не смогли

Легендарный актер Леонид Куравлев на протяжении долгих лет дружил с советским режиссером и писателем Василием Шукшиным. Общаться они начали на съемках фильма "Живет такой парень", после чего просто общение переросло в настоящую мужскую дружбу. Куравлев тяжело переживал потерю писателя, а после даже назвал своего сына в честь ушедшего друга.

Со вдовой Шукшина Леонид Вячеславович тоже поддерживал хорошие отношения, однако в один момент они резко перестали общаться. С тех пор прошло уже более 30 лет, а актеры так и не смогли помириться.

Инцидент произошел во время съемок фильма "Личная жизнь королевы". В этой не очень известной картине Куравлев и Федосеева-Шукшина играли семейную пару. И все бы ничего, но в один из дней Лидия Николаевна узнала, что гонорар ее партнера по съемочной площадке больше, чем у нее.

Тогда актриса пришла в ярость. Она стала обвинять друга ее покойного супруга в том, что он намеренно скрыл размер своего гонорара, чтобы она согласилась на меньшую оплату. Куравлев же просто развел руками, посчитав, что его вины здесь нет, ведь он не имел права озвучивать размер своего гонорара, пишет автор канала "Мы с вами где-то встречались..." в Яндекс.Дзен.

Больше артисты не общались. Кажется, что Федосеева-Шукшина так и не смогла простить другу такую выходку, а может, ей это было не очень-то нужно. В итоге каждый из артистов остался при своем мнении.

Ранее стало известно, что после смерти жены Куравлев стал затворником. Актер почти перестал выходить в свет.