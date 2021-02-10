"Стыдно за вас": Ковальчук заплевали за фото в трусах-ниточках

"Стыдно за вас": Ковальчук заплевали за фото в трусах-ниточках
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Экс-солистка "Блестящих" решила доказать, что она не "бабушка"

Чаще всего в социальных сетях Юлии Ковальчук появляются милые и уютные фото, под которыми она рассказывает о повседневной жизни и делится с поклонниками последними новостями. Однако в этот раз певица решила удивить фанатов, опубликовав фото, которое явно выбивается из ленты экс-солистки "Блестящих". 

На свежем снимке избранница Алексея Чумакова стоит в своей комнате в короткой белой майке и черных трусиках-ниточках.  Оказалось, что таким образом 38-летняя Ковальчук решила доказать подписчикам, которые не так давно назвали ее "бабушкой", что она молода и прекрасна. 

"Мы такие, как себя ощущаем, а я ощущаю себя вполне ещё молодо. И надеюсь моё появление в купальнике на пляже летом не вызовет визуальный шок", 

– отрезала Юлия (орфография и пунктуация здесь и далее сохранены). 

Однако у поклонников такое фото вызвало недоумение. В адрес певицы тут же посыпались негативные комментарии. 

"Юля, у вас есть родители, я думаю им за вас будет стыдно. У многих людей красивая фигура, но скромность и порядочность еще никто не отменял", "И эта в трусах", "Красивая фигура, но к чему это фото", "Зачем это все... Как-то стыдно за вас", 

– написали под полуобнаженным фото. 

Однако многие поклонницы встали на защиту звезды, заявив, что тоже хотели бы иметь такую фигуру. 

Ранее замужняя Ковальчук снялась в постельных сценах с незнакомцем.

Юлия МИХАЙЛОВА

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