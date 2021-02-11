"Я страдаю": Максакова улетела в Германию после скандала

"Я страдаю": Максакова улетела в Германию после скандала
Мария Максакова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Оперная дива хочет реализовать себя в творчестве

Недавно стало известно, что Мария Максакова улетела из России в Киев. Однако задерживаться на Украине артистка не стала. Еще вчера оперная дива отправилась в Германию.

Максакова рассказала, что она замечательно провела неделю в украинской столице. Это время звезда посвятила 4-летнему сыну Ивану.

Однако надолго задерживаться в Киеве оперная певица попросту не смогла. Дело в том, что в Германии Максакова должна пройти прослушивание на три ведущие партии. Помимо этого, у нее появилось большое количество новых проектов.

"Сейчас моя главная цель – реализовать себя в творчестве. У меня подписан контракт с американским менеджментом", – заявила артистка.

Она рассказала, что уже выступала на сцене Карнеги-холла в Нью-Йорке. Ее следующая цель – Метрополитен-опера, передает "Собеседник".

Также Максакова поблагодарила поклонников за то, что они дарят свои любовь и поддержку в такое непростое время. Оперная дива отметила – на протяжении четырех лет ее грабили мошенники, поэтому ей ничего не остается, как упорно трудиться, зарабатывая голосом.

"Мне сложно, потому что все вопросы ложатся на мои хрупкие плечи. Я страдаю от необходимости постоянно гастролировать", – высказалась знаменитость. 

Ранее появилась информация, что артистка планирует пройти психолого-психиатрическую экспертизу, чтобы вернуть квартиру покойного супруга. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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