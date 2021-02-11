Телеведущей не понравились планы актера на наследника

Накануне на инстаграм-странице Максима Виторгана появился свежий снимок с сыном Платоном от Ксении Собчак. Актер и его наследник посетили экстремальный "Скайпарк", расположенный в Сочи. Актер заявил, что когда мальчик подрастет, они обязательно вернутся в это место и прыгнут с высоты.

На фото Максим и Платон стоят на платформе, за которой открывается потрясающий вид на местные пейзажи. Артист придерживает сына за руки в целях безопасности, при этом улыбаясь на камеру. Однако можно заметить, что 4-летний мальчик совсем не боится высоты.

"Есть ощущение, что одному из нас страшно и он держится за другого, да?" – пошутил Виторган.

Затея бывшего мужа совсем не понравилась Ксении Собчак. В комментариях под снимком скандально известная блондинка выразила свое негодование.

"Я вам прыгну", – написала она, сопроводив ответ гневным смайлом.

Актер не стал воспринимать всерьез переживания телеведущей. Он отметил, что сбросит с тарзанкой и саму Ксению.

Ранее стало известно, что фото Собчак в купальнике рассмешили интернет-пользователей.