Собчак набросилась на Виторгана из-за сына

Собчак набросилась на Виторгана из-за сына
Ксения Собчак. Фото: Anton Belitsky/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущей не понравились планы актера на наследника

Накануне на инстаграм-странице Максима Виторгана появился свежий снимок с сыном Платоном от Ксении Собчак. Актер и его наследник посетили экстремальный "Скайпарк", расположенный в Сочи. Актер заявил, что когда мальчик подрастет, они обязательно вернутся в это место и прыгнут с высоты.

На фото Максим и Платон стоят на платформе, за которой открывается потрясающий вид на местные пейзажи. Артист придерживает сына за руки в целях безопасности, при этом улыбаясь на камеру. Однако можно заметить, что 4-летний мальчик совсем не боится высоты.

"Есть ощущение, что одному из нас страшно и он держится за другого, да?" – пошутил Виторган.

Затея бывшего мужа совсем не понравилась Ксении Собчак. В комментариях под снимком скандально известная блондинка выразила свое негодование.

"Я вам прыгну", – написала она, сопроводив ответ гневным смайлом.

Актер не стал воспринимать всерьез переживания телеведущей. Он отметил, что сбросит с тарзанкой и саму Ксению.

Ранее стало известно, что фото Собчак в купальнике рассмешили интернет-пользователей. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

ГостьИзольда Голопупенко
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Топ-топ топает малыш с мамой по дорожке милый стриж . Мамашка Собчак выводит в свет пока малоизвестного блогера
Гость
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А Ксюшу можно и не привязывать, она же птица высокого полета....
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