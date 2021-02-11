Вдова Круга назвала причину развода с третьим мужем

Вдова Круга назвала причину развода с третьим мужем
Ирина Круг. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка не смогла отпустить покойного шансонье

В прошлом году Ирина Круг развелась со своим третьим супругом – предпринимателем Сергеем Белоусовым. В эфире программы "Судьба человека" певица рассказала, из-за чего их брак треснул по швам.

Дело в том, что Ирина так и не смогла смириться со смертью своего предыдущего мужа – известного певца Михаила Круга. Напомним, шансонье скончался 1 июля 2002 года. Ему было 40 лет.

"Не могу Мишу отпустить. Все эти 15 лет", – призналась артистка.

Частые упоминания об исполнителе хита "Приходите в мой дом" расстраивали Белоусова. Много лет предприниматель терпел, однако в итоге не выдержал.

"Наш брак распался… Потому что это невозможно. Он [Михаил Круг] с нами всегда находился. Я всегда о нем говорю, даю интервью о нем", - заявила Ирина.

В браке с шансонье певица пробыла недолго. В 1999 году возлюбленные познакомились, а в 2001 году они сыграли свадьбу. Через год у супругов родился сын Александр. К тому времени у Ирины уже был ребенок – дочь Марина от первого мужа. Белоусову же женщина подарила сына Андрея.

Ранее стало известно, чем занимается и как выглядит повзрослевший наследник Круга. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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