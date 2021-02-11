Актер считает, что на супругов попросту наговаривают

После скандала вокруг наследства покойного Алексея Баталова на Михаила Цивина и Наталью Дрожжину вылили большое количество грязи. Многие звезды отвернулись от супругов. Однако на их сторону встал Марат Башаров.

Ранее бывшая супруга актера Екатерина Архарова заявила, что Цивин и Дрожжина хотели свести ее с Гошей Куценко. Но когда стало известно, что она выходит замуж за Башарова, пара выступила против данного союза.

Затем произошло странное – после развода Екатерины и Марата, а также последующих заявлений о домашнем насилии со стороны звезды "Битвы экстрасенсов" юрист и актриса принялись травить женщину вместе с Башаровым.

Актер решил расставить все точки над i. Он опроверг все заявления экс-супруги, добавив, что у нее попросту начинается весеннее обострение. По словам Марата, Цивин и Дрожжина никогда не были против их брака, передает "Телепрограмма".

"Они присутствовали на нашей свадьбе, были счастливы. Никаких гадостей я от этой пары не видел", – высказался Башаров.

Также он затронул тему, касающуюся наследства Алексея Баталова.

"И та ситуация, которая сейчас сложилась вокруг них, – чудовищна. На них все наговаривают", – подытожил артист.

Ранее стало известно, какая судьба постигла Башарова и других звезд фильма "Ворошиловский стрелок".