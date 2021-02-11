Дочь Валерии разделась до нижнего белья

Дочь Валерии разделась до нижнего белья
Валерия. Фото:Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица позировала перед зеркалом в ванной

Анна Шульгина, также известная под псевдонимом Shena, кардинально сменила имидж и решила похвастаться новым образом, устроив фотосессию в ванной. Новые снимки дочери Валерии обсудили в соцсетях.

Певица позировала в одном нижнем белье – черных трусах с завышенной талией и топе с крупной сеткой на спине. Фотографии артистка сделала сама, снимая себя на телефон в зеркале.

"Быть женщиной – прекрасно!" – написала Шульгина. Публикацию прокомментировала Валерия, сделав дочери комплимент: "А прекрасной женщиной, как ты – еще лучше".

Пост Анны в "Инстаграм" понравился и подписчикам. Сделанные в ванной кадры назвали красивыми и эстетичными, а также похвалили новый ярко-рыжий цвет волос звезды – ранее она была пепельной блондинкой:

"Очень красивая. Шена, вы моя эстетика", "Шикарный цвет", "Какая же вы яркая и красивая", "Куколка такая хорошенькая", "Огненная".

Ранее дочь Валерии призналась, что с детства страдает от панических атак. Приступы тревоги у девушки начались после сильного испуга. При этом лечением Шульгина пока не занимается и просто игнорирует проблему.

Карина СИРАЗОВА

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