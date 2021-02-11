Свои выступления артист посвятит покойной супруге

Ярослав Сумишевский, недавно потерявший любимую жену Наталью, принял решение не отменять запланированные концерты. Певец отметил – для него сейчас крайне важна поддержка поклонников, которых он считает своей семьей.

Первый после страшной трагедии концерт состоится 23 февраля в Томске.

"Очень тяжело, такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше", – признался Сумишевский.

Однако он не стал опускать руки, ведь у певца остался маленький сын Мирослав.

14 марта Ярослава ждет грандиозный концерт в "Крокус Сити Холле". Несмотря на масштаб мероприятия, вдовец тоже не стал отменять выступление.

"Это решение нам далось нелегко, но мы с Наташей всегда шутили, что зрители – тоже часть нашей семьи. И сейчас мы нуждаемся в поддержке всей нашей большой семьи", – заявил артист в "Инстаграм".

Он добавил, что супруга приложило немало усилий, чтобы этот гастрольный тур состоялся. В знак бесконечной благодарности и любви Сумишевский решил посвятить концерты покойной жене, передает.

Ранее стало известно, что Ярослав готовит тайную церемонию для погибшей избранницы.