Артист показал свежие кадры наследницы из США

На личной инстаграм-странице Игорь Николаев рассказал поклонникам о том, что его 5-летняя дочь Вероника учится ездить верхом. Несмотря на то, что прошло всего три занятия, наследница музыканта демонстрирует большие успехи.

В подтверждение своих слов Николаев опубликовал три фотографии с дочерью. На снимках Вероника в защитном шлеме сидит на лошади по кличке Луиджи.

"Вероника уже переходит с шага на рысь, уверенно держится в седле и берет маленькие препятствия!" – сообщил артист.

Также композитор пообещал в скором времени показать видеосюжет.

"Переживаю и горжусь!" – заключил Игорь Юрьевич.

Интернет-пользователи похвалили наследницу Николаева за смелость и легкую обучаемость.

"Умничка!", "Третий раз в седле, а как превосходно держится – волшебство", "Какая смелая девочка, ко всему хорошему и доброму стремится, старается везде принимать участие", – отметили восторженные комментаторы.

Напомним, дочь певцу подарила его третья жена Юлия Проскурякова. Супруги состоят в браке около 10 лет. Также у музыканта есть старшая дочь Юлия, рожденная первой избранницей знаменитости.

Ранее стало известно, как Алла Пугачева повлияла на развод Николаева и Королевой.