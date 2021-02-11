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На личной инстаграм-странице Игорь Николаев рассказал поклонникам о том, что его 5-летняя дочь Вероника учится ездить верхом. Несмотря на то, что прошло всего три занятия, наследница музыканта демонстрирует большие успехи.
В подтверждение своих слов Николаев опубликовал три фотографии с дочерью. На снимках Вероника в защитном шлеме сидит на лошади по кличке Луиджи.
"Вероника уже переходит с шага на рысь, уверенно держится в седле и берет маленькие препятствия!" – сообщил артист.
Также композитор пообещал в скором времени показать видеосюжет.
"Переживаю и горжусь!" – заключил Игорь Юрьевич.
Интернет-пользователи похвалили наследницу Николаева за смелость и легкую обучаемость.
"Умничка!", "Третий раз в седле, а как превосходно держится – волшебство", "Какая смелая девочка, ко всему хорошему и доброму стремится, старается везде принимать участие", – отметили восторженные комментаторы.
Напомним, дочь певцу подарила его третья жена Юлия Проскурякова. Супруги состоят в браке около 10 лет. Также у музыканта есть старшая дочь Юлия, рожденная первой избранницей знаменитости.
Ранее стало известно, как Алла Пугачева повлияла на развод Николаева и Королевой.
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