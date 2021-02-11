"Переживаю и горжусь": Николаев похвастался успехами младшей дочери в конном спорте

"Переживаю и горжусь": Николаев похвастался успехами младшей дочери в конном спорте
Игорь Николаев. Фото: Anton Belitsky/Russian Look/www.globallookpress.com
Артист показал свежие кадры наследницы из США

На личной инстаграм-странице Игорь Николаев рассказал поклонникам о том, что его 5-летняя дочь Вероника учится ездить верхом. Несмотря на то, что прошло всего три занятия, наследница музыканта демонстрирует большие успехи.

В подтверждение своих слов Николаев опубликовал три фотографии с дочерью. На снимках Вероника в защитном шлеме сидит на лошади по кличке Луиджи.

"Вероника уже переходит с шага на рысь, уверенно держится в седле и берет маленькие препятствия!" – сообщил артист.

Также композитор пообещал в скором времени показать видеосюжет.

"Переживаю и горжусь!" – заключил Игорь Юрьевич.

Интернет-пользователи похвалили наследницу Николаева за смелость и легкую обучаемость.

"Умничка!", "Третий раз в седле, а как превосходно держится – волшебство", "Какая смелая девочка, ко всему хорошему и доброму стремится, старается везде принимать участие", – отметили восторженные комментаторы.

Напомним, дочь певцу подарила его третья жена Юлия Проскурякова. Супруги состоят в браке около 10 лет. Также у музыканта есть старшая дочь Юлия, рожденная первой избранницей знаменитости.

Ранее стало известно, как Алла Пугачева повлияла на развод Николаева и Королевой. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

США использовали санкции против "Северного потока-2" для газовой войны Украины с Россией - эксперт

Основную ставку американцы делали на Порошенко

В России заявили о подорожании популярного продукта

Неурожай в стране-поставщике привел к повышению стоимости товара

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей