Гном Гномыча признали совершенно здоровым

Повторная психологическая экспертиза подтвердила, что у Александра Плющенко, более известного как Гном Гномыч, нет каких-либо психических расстройств. Об этом сообщил адвокат Александр Добровинский.

Исследование Яна Рудковская и Евгений Плющенко провели в рамках уголовного дела о клевете после появившейся в СМИ информации о том, что их сын страдает синдромом Аспергера. "Все написанное о Саше Плющенко является ложью и было сделано лишь для того, чтобы навредить его родителям", – прокомментировал результаты Добровинский.

Первую экспертизу Рудковская провела самостоятельно – никаких нарушений у юного фигуриста также не было выявлено. Однако результаты показали, что прочтение вызвавшего скандал материала негативно повлияло на эмоциональное состояние мальчика – он плакал и плохо спал.

Добровинский заявил РИА "Новости", что виновные вскоре будут наказаны. Впрочем, подозреваемых пока нет.

Сама Рудковская винит в распространении слухов журнал StarHit и "один омерзительный" телеграм-канал. Также продюсер заявила, что знает имя автора материала и теперь хочет с ним встретиться.