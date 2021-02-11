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В квартире Татьяны Яковенко произошел несчастный случай. Приятеля сына артистки доставили в реанимацию.
Сообщается, что в ночь со среды на четверг наследник Яковенко устроил домашнюю вечеринку. Одним из приглашенных оказался пострадавший. Около полуночи 29-летний молодой человек заявил, что пойдет отдыхать. Через несколько минут из спальни раздался крик. Прибежавшие участники посиделок с окна четвертого этажа увидели лежащего на земле парня, передает "Московский Комсомолец".
На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего срочно госпитализировали и отправили в реанимацию. Он получил несколько серьезных травм.
Сейчас следователи выясняют, что же произошло с другом сына Яковенко.
Напомним, Татьяна Александровна снялась в таких фильмах и сериалах, как "Жизнь одна", "Кто, если не мы", "Дело о "Мертвых душах", "Исчезнувшая империя", "Искупление", "Апофегей" и других. Также она выступала продюсером в кинокартинах "Холодное солнце", "Бухта страха" и "Сделка".
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