Следствие выясняет обстоятельства случившегося

В квартире Татьяны Яковенко произошел несчастный случай. Приятеля сына артистки доставили в реанимацию.

Сообщается, что в ночь со среды на четверг наследник Яковенко устроил домашнюю вечеринку. Одним из приглашенных оказался пострадавший. Около полуночи 29-летний молодой человек заявил, что пойдет отдыхать. Через несколько минут из спальни раздался крик. Прибежавшие участники посиделок с окна четвертого этажа увидели лежащего на земле парня, передает "Московский Комсомолец".

На место происшествия вызвали бригаду скорой помощи. Пострадавшего срочно госпитализировали и отправили в реанимацию. Он получил несколько серьезных травм.

Сейчас следователи выясняют, что же произошло с другом сына Яковенко.

Напомним, Татьяна Александровна снялась в таких фильмах и сериалах, как "Жизнь одна", "Кто, если не мы", "Дело о "Мертвых душах", "Исчезнувшая империя", "Искупление", "Апофегей" и других. Также она выступала продюсером в кинокартинах "Холодное солнце", "Бухта страха" и "Сделка".