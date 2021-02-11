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Светлана Смехнова выразила опасение, что бывший муж и дочь готовят на нее покушение. Якобы родные хотят избавиться от актрисы из-за квартиры.
В эфире передачи "Пусть говорят" звезда сериала "Дочки-матери" заявила, что экс-супруг уже начал воплощать в жизнь свой коварный план.
"Пока я сплю, муж ставит бутылки около моей кровати и вызывает скорую. Что, мол, я пьяная", – рассказала Светлана Федоровна.
По всей видимости, таким образом мужчина хочет упечь Смехнову в наркологический диспансер.
Бывший избранник и наследница попытались опровергнуть слова актрисы, но она даже не стала их слушать. Кинозвезда продолжает настаивать – родственники хотят сжить ее со свету.
"Я боюсь, что они меня убьют после эфира. Потому что я все рассказала. Мне страшно и плохо", – поделилась артистка.
Напомним, Светлана Федоровна снялась в таких кинокартинах, как "Таежная повесть", "Дочки-матери", "Война окончена. Забудьте…", "Семь дней Надежды" и других.
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