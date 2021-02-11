Наследница общается с певицей, позабыв о прошлых обидах

За конфликтом Любови Успенской с дочерью Татьяны Плаксиной наблюдала едва ли не вся страна. И вот, спустя год взаимных обвинений, родственницы наконец помирились. Наследница "королевы шансона" рассказала, почему так сильно была обижена на мать.

Быть ребенком звезды – непростое испытание. По словам Плаксиной, для Успенской сцена всегда была важнее, и это ранило девушку. Татьяна хотела, чтобы мать проводила с ней больше времени, но артистки почти никогда не было рядом – лишь директора и менеджеры.

Сейчас отношения Успенской с наследницей постепенно налаживаются. "Мы с мамой общаемся. Я понимаю, что она моя мать, важный для меня человек", – рассказала Плаксина в эфире программы "Док-ток".

Певица ранее говорила, что двери ее дома всегда будут открыты для дочери. Плаксина по-прежнему живет в США, но Успенская продолжает накрывать стол на двоих – вдруг девушка внезапно вернется.

А вот виновным в случившемся с дочерью артистка считает своего бывшего мужа.