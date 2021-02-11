Защитник актера уверят, что допроса еще не было

Недавно в СМИ появилась информация, что прибывший в Москву Михаил Ефремов признался в подкупе лжесвидетелей – якобы каждому артист дал по 1,5 млн рублей. Однако на самом деле никакого допроса еще не было, заявил адвокат актера Петр Хархорин, опровергнув слухи.

"Это наглая ложь, чьи-то нездоровые фантазии, – прокомментировал ситуацию правозащитник. – На допрос пока не вызывали".

В беседе с журналистами он также поделился, что Ефремова везли в Москву четыре дня. Дорога в силу возраста далась осужденному непросто, но сейчас он чувствует себя хорошо и ни на что не жалуется. Актера поместили в СИЗО "Водник", где он находился до отправки в белгородскую колонию, пишет "Московский комсомолец".

О том, что на каждого свидетеля бывший адвокат заключенного Эльман Пашаев получил по 1,5 млн руб., СМИ писали 9 февраля. По данным телеграм-канала Mash, сам юрист получил 300 тыс. рублей.

Стоит отметить, что Хархорин ранее опровергал слухи о том, что актер не подпускает жену Софью Кругликову к своей банковской ячейке. Также после появления информации об отправлении Ефремова в Москву адвокат заявил, что артист находится в прежней колонии. Позже выяснилось, что это не так.