Порежут на кусочки: какое будущее ждет "Сватов" в седьмом сезоне

Порежут на кусочки: какое будущее ждет "Сватов" в седьмом сезоне
Даниил Белых. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
О судьбе сериала рассказал исполнитель роли Максима Ковалева

Телезрители все еще надеются увидеть продолжение фильма "Сваты" и хотят знать наверняка, когда же им предоставят такую  возможность. Пока они гадают, актеры, снимающиеся в сериале, делятся своими мнениями о его дальнейшей судьбе.

Очередным, кто попал в поле зрения журналистов, стал Даниил Белых. На премьере фильма "Аферистка" в Москве ему задали тот же вопрос – как скоро комедия попадет на телеэкраны.

Исполнитель роли Максима Ковалева, тоже ничего конкретного не сказал. Он лишь поделился своими предположениями.

Актер дал понять, что сериал могут порезать на кусочки. Он сказал, что "седьмая часть "Сватов" будет распродаваться на маленькие клипы", цитирует "Телепрограмма".

Также Белых отметил, что прошло немало времени. В его словах чувствовалось скрытое сожаление.

Съемки полюбившейся многим комедии идут не один год. Точного времени их завершения не знает никто. Работу неоднократно прекращали по разным причинам. Одной из них стали ограничения введенные из-за коронавируса.

Ранее о седьмом сезоне "Сватов" говорил актер Федор Добронравов. Исполнитель одной из главных ролей – Ивана Будько – уверен, что съемки можно продолжать уже в наступившем году при условии, что откроются границы между странами.

Полина ДОРОЖКИНА

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