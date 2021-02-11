Платье разорвано: загул на вечеринке закончился для Навки неприятностью

Платье разорвано: загул на вечеринке закончился для Навки неприятностью
Татьяна Навка. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Инцидент произошел на дне рождении дочери Жасмин

На днях певица Жасмин решила устроить роскошный праздник для своей юной наследницы. Девочка праздновала девятилетние. Среди гостей была замечена Татьяна Навка вместе с дочкой Надей. Фигуристка и ее наследница, по словам Татьяны, отлично повеселились на детском празднике. Правда, без последствий все-таки не обошлось. 

На вечеринке олимпийская чемпионка появилась в красном платье в черный горох. Только вот на фотографиях с мероприятия заметно, что свой наряд фигуристка где-то порвала. Небольшая дырка появилась, возможно, из-за слишком активных танцев. 

Однако прикрывать или фотошопить дефект Навка не стала, дав понять, что не видит в этом ничего страшного. Да и сами поклонники чемпионки не обратили внимания на порванное платье. 

Напротив, спортсменка рассказала, что отлично провела время в приятной компании. 

"Хорошо, когда на детском празднике тоже можешь почувствовать себя ребёнком и быть на одной волне со своими детьми! И не важно шесть, семь, девять или три годика, главное весело, радостно и позитивно всем", 

– поделилась Татьяна с подписчиками. 

Ранее Александр Жулин рассказал, почему они с Татьяной Наукой решили развестись. По его словам, брак начал трещать по швам после возвращения в Россию. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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