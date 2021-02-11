"Цветочная клумба в метро": разодетого Шапяпина подняли на смех

"Цветочная клумба в метро": разодетого Шапяпина подняли на смех
Прохор Шаляпин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Другие пассажиры на яркий наряд артиста внимания не обратили

На светских мероприятиях Прохор Шаляпин явно выделяется среди других звезд российского шоу-бизнеса. О любви выпускника "Фабрики звезд" к ярким и "цветочным" нарядам известно давно. Вот и в этот раз снимок артиста в рубашке с необычным принтом не остался без внимания. 

Певец опубликовал в своем "Инстаграме" фото из метро. Правда, сделано оно было, судя по всему, не в России. Для выхода в свет Прохор выбрал рубашку свободного кроя с цветочным принтом. 

Однако такой лук не впечатлил пассажиров, которые даже не посмотрели в сторону Шаляпина, который ехал в подземке стоя. 

В комментариях одни пользователи принялись обсуждать пост артиста, который он посвятил рассуждениям о любви, другие же устроили этакий "Модный приговор" и оценили наряд знаменитости. Особенно жаркие споры разгорелись из-за той самой рубашки. 

"Шикарная рубашка, вам идет", "Рубаха огонь", "Едет себе спокойно в метро человек и никто на него не пялится", "Что за лук? Вы как из 80-х", "Цыганский молодой барон", "Цветочная клумба в метро", "Рубашка классная!" 

– поделились своим мнением подписчики Шаляпина. 

Ранее бывшая возлюбленная Шаляпина Анна Калашникова рассказала, как певец предал ее из-за денег. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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