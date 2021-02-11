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Экс-боец UFC и актриса Джина Карано осталась без работы из-за скандальных постов в социальных сетях.
Звезда больше не появится в "Мандалорце", где исполнила роль охотницы за головами Кары Дюн. Также Карано выгнали из шоу "Звездные войны: Рейнджеры Новой Республики", выход которого был анонсирован так не давно.
Руководство компании Lucasfilm приняло такое решение после того, как артистка опубликовала несколько постов, в которых сравнила события, происходящие в США, с временами нацисткой Германии, сообщает TheWrap.
Карано написала, что притеснение республиканцев очень напоминает ей быт евреев, которых "избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи... даже дети".
В социальных сетях тут же стали распространяться публикации, подписанные хештэгом #FireGinaCarano. Реакция Lucasfilm последовала незамедлительно. В компании решили, что подобные высказывания недопустимы, поскольку "порочат людей на основании их культурной и религиозной идентичности".
В ответ республиканцы, поддерживающие Джину, запустили тег #CancelDisneyPlus, посчитав, что работы актриса лишилась из-за политических взглядов, что недопустимо в демократической Америке.
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