Известная американская актриса осталась без работы из-за политических взглядов

Известная американская актриса осталась без работы из-за политических взглядов
Джина Карано. Фото: Armando Gallo/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Джина Карано больше не появится в нашумевшем "Мандалорце"

Экс-боец UFC и актриса Джина Карано осталась без работы из-за скандальных постов в социальных сетях. 

Звезда больше не появится в "Мандалорце", где исполнила роль охотницы за головами Кары Дюн. Также Карано выгнали из шоу "Звездные войны: Рейнджеры Новой Республики", выход которого был анонсирован так не давно. 

Руководство компании Lucasfilm приняло такое решение после того, как артистка опубликовала несколько постов, в которых сравнила события, происходящие в США, с временами нацисткой Германии, сообщает TheWrap.

Карано написала, что притеснение республиканцев очень напоминает ей быт евреев, которых "избивали на улицах не нацистские солдаты, а их соседи... даже дети". 

В социальных сетях тут же стали распространяться публикации, подписанные хештэгом #FireGinaCarano. Реакция Lucasfilm последовала незамедлительно. В компании решили,  что подобные высказывания недопустимы, поскольку "порочат людей на основании их культурной и религиозной идентичности". 


В ответ республиканцы, поддерживающие Джину, запустили тег #CancelDisneyPlus, посчитав, что работы актриса лишилась из-за политических взглядов, что недопустимо в демократической Америке. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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