Еще семеро человек из России попали в черный список

Министерство культуры Украины расширило список российских граждан, которым запрещен въезд на территорию страны.

В черный список попали еще 7 российских музыкантов и актеров, сообщает РИА "Новости". Так, Минкульт добавил в список пять участников "Хора Турецкого" - Алексея Александрова, Павла Бердникова, Олега Бляхорчука, Контантина Кабанова и Михаила Кузнецова.

Также под запрет попали главные герои фильма "Крым" – Роман Курцын и Евгения Лапова.

Всего в списке числятся уже 171 человек.

Напомним, что ранее в черный список попали Макр Тишман, Денис Клявер, Ольга Кормухина, Ольга Засульская и Игорь Саруханов.