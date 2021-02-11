Ценностей на 1000 страниц: появились новые подробности развода Петросяна и Степаненко

Ценностей на 1000 страниц: появились новые подробности развода Петросяна и Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко. Фото: instagram.com/petrosyanevgeny
Бывшим супругам еще предстоит побороться за многомиллионное состояние

Сегодня, 11 февраля, должно было состояться заседание, в ходе которого Евгений Петросян и Елена Степаненко могли бы окончательно решить вопрос с разделом имущества. Однако суд решили провести позже, потому что новость о переносе слушания, которое изначально было запланировано на 11 марта, застало обе стороны врасплох. 

Инцидент объяснили технической ошибкой. Теперь делить имущество бывшие супруги будут 20 февраля. 

Журналистам удалось выяснить, что только оценка совместно нажитого имущества длилась почти 2 года. В итоге список всех ценностей, нажитых за 30 лет брака, занял порядка 1000 листов, пишет StarHit.

Артистам предстоит поделить несколько квартир, предметы роскоши, антиквариат, загородные дома, книги. Особенно жаркая борьба обещает развернуться за недвижимость в Зачатьевском переулке, где юморист планировал открыть музей. 

До следующего заседания стороны планируют уточнить свои требования, чтобы определиться, кто и на что будет претендовать. 

Ранее стало известно, что перед Новым годом Петросян сделал очень дорогой подарок Степаненко. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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