Звезду "Бригады" похоронили в Москве

Друзья и ученики простились с 52-летним артистом

Несколько дней назад не стало актера Виталия Альшанского. Зрителю он запомнился ролями в "Бригаде", "Полицейском с Рублевки" и в других картинах. Сегодня прошли его похороны – в последний путь артиста проводили апплодисментами. 

Попрощаться с Альшанским пришли родственники, друзья и ученики. Актер Дмитрий Дунаев рассказал, что погибший был уникальным человеком", который делился своим талантом и проводил индивидуальные занятия актерского мастерства, пишет РЕН ТВ.

Напомним, тело Альшанского нашли в его квартире на диване. Вечером к нему пришла знакомая, которая после того, как артист не отреагировал на стук в дверь вызвала скорую и спасателей. 

Предварительной причиной смерти актера считают сердечную недостаточность, сообщает "МИР24"

Роман ИГНАТОВ

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