Девушка в крови: Епифанцев попал в жесткую потасовку в кафе - видео

Бывшей жене артиста заехали прямо в лоб

Гуляния актеров в Санкт-Петербурге по поводу премьеры картины "Дочь тьмы" закончились крупной дракой, героями которой стали исполнительница главной роли в картине Анастасия Веденская и ее бывший супруг Владимир Епифанцев.

Во время банкета девушка, судя по всему, что-то не поделила со своей знакомой, из-за чего получила по лбу стеклянным пивным стаканом – настолько сильно, что из раны пошла кровь. Услышав крики, из другого зала прибежал ее бывший супруг. Епифанцев дал нападавшей по лицу, начал таскать ее за вещи, пишет АБН. Наблюдавший за происходящим мужчина не сдержался и вступился за девушку, за что получили несколько сильных ударов от артиста.

Епифанцев жестко избил защитника кулаками и ногами, повалил на землю и там несколько еще раз ударил мужчину. Артист замахивался на других человек, находящихся в кафе. На видео также попал фрагмент, где экс-супруге Владимира оказывают первую помощь.

Владельцы кафе вызвали полицейских. Участников потасовки доставили в дежурную часть, однако после отпустили. Как сообщается, пока оформляли документы стороны конфликта помирились и решили покончить с взаимными претензиями. После полицейские отвезли их обратно в отель.