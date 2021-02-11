Зритель весьма холодно отреагировал на очередные анекдоты ведущего

У Андрея Норкина есть своя "фишка" – каждый выпуск передачи "Время покажет" телеведущий заканчивает шуткой на обсуждаемую тему. Обычно анекдоты журналиста вызывают смех в зале, а после долго обсуждаются в Сети. Однако в этот раз телеведущий потерпел фиаско.

Обсуждая незаконные акции, Норкин решил рассказать весьма пошлый анекдот про графа.

Однако публика прикол не оценила, поэтому привычного смеха в студии слышно не было. Да и в Интернете шутку некоторые пользователи назвали "тупой".

К слову, и вчерашний выпуск закончился для Норкина неудачно. Гости передачи обсуждали возможность создания памятника, который бы объединил всех россиян. Перебрав всех исторических личностей, журналист вспомнил шутку, которую услышал в Крыму.

"Еврейское кладбище в Одессе. Надпись на одном из памятников: "Ну что, Сара, теперь ты убедилась, что у меня действительно болело сердце",

– сострил телеведущий.

Только вот привычной поддержки зрителей Норкин не получил. Вместо смеха в зале воцарилась тишина.

Ранее телеведущий рассмешил зрителей непристойным еврейским анекдотом.