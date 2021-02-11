А в ответ гробовая тишина: Норкин разочаровал народ неприятными шутками

А в ответ гробовая тишина: Норкин разочаровал народ неприятными шутками
Андрей Норкин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Зритель весьма холодно отреагировал на очередные анекдоты ведущего

У Андрея Норкина есть своя "фишка" – каждый выпуск передачи "Время покажет" телеведущий заканчивает шуткой на обсуждаемую тему. Обычно анекдоты журналиста вызывают смех в зале, а после долго обсуждаются в Сети. Однако в этот раз телеведущий потерпел фиаско. 

Обсуждая незаконные акции, Норкин решил рассказать весьма пошлый анекдот про графа. 

Однако публика прикол не оценила, поэтому привычного смеха в студии слышно не было. Да и в Интернете шутку некоторые пользователи назвали "тупой". 

К слову, и вчерашний выпуск закончился для Норкина неудачно. Гости передачи обсуждали возможность создания памятника, который бы объединил всех россиян. Перебрав всех исторических личностей, журналист вспомнил шутку, которую услышал в Крыму. 

"Еврейское кладбище в Одессе. Надпись на одном из памятников: "Ну что, Сара, теперь ты убедилась, что у меня действительно болело сердце", 

– сострил телеведущий. 

Только вот привычной поддержки зрителей Норкин не получил. Вместо смеха в зале воцарилась тишина. 

Ранее телеведущий рассмешил зрителей непристойным еврейским анекдотом.

Юлия МИХАЙЛОВА

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