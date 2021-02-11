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После внезапного заявления адвоката семьи Баталова о том, что никакой материальной помощи от Никиты Михалкова они не получали, представители режиссера заподозрили неладное. Артист попросил выяснить, не присваивал ли кто-либо те средства, которые он направлял родным звезды картины "Москва слезам не верит" и приостановил ежемесячные отчисления Гитане Аркадьевне и Марии.
Как пояснил адвокат Михалкова Павел Астахов, весь скандал вокруг семейства Баталова режиссер воспринял близко к сердцу. Никита Сергеевич очень ценил и любил Алексея и старался сберечь память о друге. С самого начала разбирательств по делу Цывина и Дрожжиной он внимательно следил за ситуацией, помогая не только материально, но также обращаясь к своим адвокатам с просьбой оказывать бескорыстную помощь в юридических вопросах, а также предоставил свой офис под "мирные переговоры".
Несмотря на то, что сейчас Михалков временно не перечисляет деньги семье Баталова, переставать помогать им он не намерен.
"Они (Гитана Леонтенко и Мария Баталова – прим. редакции) остро нуждаются в надежных друзьях и помощи. Именно в силу близких отношений и уважения к Великому артисту со стороны Михалкова оказывалась на регулярной основе материальная поддержка, как при жизни Алексея Владимировича, так и после его ухода", – рассказал адвокат в беседе с КП.
Что касается обращения режиссера в СК, то, как пояснил Астахов, Михалков просит выяснить, действительно ли вдова не получала помощи от него и узнать, было ли в данном случае незаконное присвоение имущества.
При этом у самого артиста претензий к родным Баталова нет. Наоборот, он рассчитывает, что своим обращением в СК сможет спасти ее от очередного мошенничества, если оно имело место. Никаких исков в сторону режиссера от Леонтенко, о которых писали в СМИ, нет, отметил правозащитник.
Некоторое время назад авдокат семьи Баталовых пояснила, что деньги все же поступали, но шли они не от Михалкова лично.
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