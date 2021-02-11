Певец сильно вымотался

Стас Пьеха так устал на съемках нового клипа, что буквально рухнул без сил. Сделал это выпускник "Фабрики звезд" в своей гримерке, заставленной многочисленными пакетами.

В "Инстаграме" артиста появилось фото, на котором Пьеха лежит в смокинге прямо на полу. Одну ногу внук легендарной певицы положил на стул, а руки раскинул в стороны.

"Еще две сцены, поговаривают",

– подписал фото артист.

Судя по всему, съемки отняли гораздо больше времени и сил, чем планировал Стас, ведь уже в 7 утра певец был на площадке при полном параде. При этом уже тогда артист выглядел уставшим.

Позже Пьеха поделился впечатлениями с поклонниками. Оказалось, что съемки длились всю ночь и завершились лишь в 8 утра.

"Голова раскалывается, очевидные вещи кажутся ребусами. Одно точно, я давно не работал с такими адекватными, понятными и правильными людьми",

– поделился Стас, добавив, что очень ждет выхода клипа.

Напомним, что вчера в семье Пьехи произошло радостное событие – его сестра вновь стала мамой. Артист рассказал журналистам, что сейчас малышка чувствует себя хорошо, а новоиспеченная мама тут же включилась в работу.

По словам Стаса, они с сестрой почти сразу родов созвонились, чтобы обсудить рабочие вопросы.







