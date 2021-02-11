Лежит на полу без движения: обессиленного Пьеху засняли в гримерке

Лежит на полу без движения: обессиленного Пьеху засняли в гримерке
Стас Пьеха. Фото: Victor Dmitriev/Russian Look/www.globallookpress.com
Певец сильно вымотался

Стас Пьеха так устал на съемках нового клипа, что буквально рухнул без сил. Сделал это выпускник "Фабрики звезд" в своей гримерке, заставленной многочисленными пакетами. 

В "Инстаграме" артиста появилось фото, на котором Пьеха лежит в смокинге прямо на полу. Одну ногу внук легендарной певицы положил на стул, а руки раскинул в стороны.

"Еще две сцены, поговаривают", 

подписал фото артист. 

Судя по всему, съемки отняли гораздо больше времени и сил, чем планировал Стас, ведь уже в 7 утра певец был на площадке при полном параде. При этом уже тогда артист выглядел уставшим.

Фото: instagram.com/stories/wolfieha

Позже Пьеха поделился впечатлениями с поклонниками. Оказалось, что съемки длились всю ночь и завершились лишь в 8 утра. 

"Голова раскалывается, очевидные вещи кажутся ребусами. Одно точно, я давно не работал с такими адекватными, понятными и правильными людьми", 

– поделился Стас, добавив, что очень ждет выхода клипа. 

Напомним, что вчера в семье Пьехи произошло радостное событие – его сестра вновь стала мамой. Артист рассказал журналистам, что сейчас малышка чувствует себя хорошо, а новоиспеченная мама тут же включилась в работу. 

По словам Стаса, они с сестрой почти сразу родов созвонились, чтобы обсудить рабочие вопросы. 



Юлия МИХАЙЛОВА

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