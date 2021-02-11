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Единственной дочери Пескова и Навки Наде уже исполнилось шесть лет. Родители стараются всесторонне развивать девочку – она занимается балетом, фигурным катанием и уже изучает несколько иностранных языков. Фигуристка похвасталась знаниями дочери китайского в соцсетях.
На своей странице в "Инстаграме" Навка опубликовала видео, на котором Надя читает стихотворение. Девочка старалась артистично исполнить произведение, активно жестикулируя и эмоционально отыгрывая сказанное. Под публикацией спортсменка расшифровала, о чем шла речь в стихе.
"На каждой улочке, аллее Хор поздравлений все дружнее, Ведь наступает новый год! Счастья, успехов, веселых хлопот, Ведь наступает Новый год!", – написала Навка.
Фигуристка отметила, что по восточному календарю в ночь с 11 на 12 февраля год Крысы официально уходит – на смену ему уже окончательно пришел Новый 2021 год.
Народ остался в восторге от таланта дочери Навки и Пескова. В комментариях они пожелали семье спортсменки всего самого лучшего и похвалили Надежду за стих.
"Умница!", "Платье как у красного дракона китайского", "Умница, Надежда, и вас с новым витком Вселенной", "Какой чудесный ребенок", – написали в Сети (орфографи и пунктуация сохранены – прим. редакции).
Несколько дней назад Татьяна Навка вместе с дочерью сходила на торжество к певице Жасмин. Знаменитости так сильно веселились, что с фигуристкой даже произошел небольшой казус.
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