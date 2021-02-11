Михалков может стать фигурантом уголовного дела

Михалков может стать фигурантом уголовного дела
Никита Михалков. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
На Украине предложили запретить работы именитого режиссера

Глава министерства культуры и информационной политики Украины заявил, что попадание российских деятелей культуры в так называемый черный список и запрет на въезд на территорию страны не должно влиять на его творчество. 

Александр Ткаченко объяснил, что Незалежной необходимо урегулировать ситуацию, при которой запрет на въезд автоматически распространяется и на произведения автора, а именно: книги, фильмы, пластинки и так далее. 

Однако в отношении определенных российских лиц, считает Ткаченко, необходимо не только уголовные дела открывать, но и выпускать запрет их произведений. В частности, речь шла о режиссере Никите Михалкове и актере Михаиле Пореченкове, пишет РИА "Новости". 

"Но другое дело, когда запрещаются произведения советских классиков, которые посетили оккупированный Крым, из-за чего получили запрет на въезд на Украину", 

– продолжил глава украинского минкульта.  

Иными словами, запрета заслуживают лишь произведения конкретных авторов. Порой из-за слишком строгих ограничений страдают действительно достойные работы.

Например, кинолетна Романа Балаяна "Полеты во сне и наяву", актеры из которого сейчас числятся в черном списке. По мнению политика, иногда по-настоящему интересные фильмы "лежат на полках", поэтому их просмотр недоступен для украинцев. 

Ранее министерство культуры Украины внесло в черный список еще семь российских артистов. Теперь на территорию Незалежной смогут попасть артисты "Хора Турецкого" и главные герои фильма "Крым".

Юлия МИХАЙЛОВА

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