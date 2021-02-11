Звезда "Универа" снялась без нижнего белья

Наталья Рудова часто публикует в своих социальных сетях фотографии в нарядах, которые красиво подчеркивают ее стройную фигуру. Однако участие в слишком откровенных фотосъемках звезда "Татьяниного дня" участвует редко. В этот раз актриса решила сделать исключение и снялась полуобнаженной.

На свежем кадре Рудова запечатлена в расстегнутом пиджаке, который она надела поверх обнаженного тела. Актриса опустила взгляд вниз и спрятала руки в карманы брюк.

"Самообман это путь в никуда",

– подписала снимок актриса из "Универа".

И хотя фотография, по мнению некоторых поклонников, получилась немного мрачной, подтянутый пресс и упругая грудь знаменитости не остались без внимания. "Хороший пресс", "Каждый раз восхищаюсь Вашей безупречной красотой!", "Пиджак сочный", "Классная такая", "Сочная", "Божественная красота", "Очень красивый живот", "Даже кубики выглядывают!" – написали в комментариях.

А вот некоторые фанаты стали переживать, что Рудовой почему-то грустно. Поклонники тут же принялись утешать артистку, а кто-то даже предложил отправить ее "на планету любви и розовых зефирок".

Ранее Рудова продемонстрировала подтянутое тело в бикини.