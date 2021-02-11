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Ольга Зарубина не скрывает, что любит знакомиться в социальных сетях. Певица не скрывает, что мужчины активно за ней ухаживают, да и сама она верит, что еще встретит того самого избранника, за которого выйдет замуж. Однако далеко не всегда знакомства в Сети бывают приятными. Вот и бывшей жене Александра Малинина не повезло: она нарвалась на сумасшедшего.
В разговоре с "Собеседником" певица рассказала, что она не сразу поняла, что перед ней "классический психопат".
"Общаясь с одним человеком, я не сразу поняла, что у него не все в порядке с головой",
– посетовала звезда.
Зарубина закрывала глаза на некоторые странности в общении, однако потом поняла, что резко стала чувствовать себя заметно хуже. Вместо привычного чувства радости и легкости появились бессонница, усталость и проблемы с желудком.
Сначала бывшая Малинина не поняла, что виновником плохого самочувствия является ее странный ухажер, но после все-таки заметила, что "психопат" буквально высасывает из нее всю энергию.
В итоге своего воздыхателя Ольга заблокировала, а спустя пару дней ей стало заметно лучше.
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