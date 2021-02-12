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Личная жизнь Полины Гагариной вот уже несколько месяцев обрастает всевозможными слухами. После того, как артистка развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, ей в женихи начали приписывать разных мужчин. Последним в этом списке оказался директор звезды Андрей Мухачев. Друзья певицы решили расставить все точки над i.
По словам приятелей певицы, Гагарину и Мухачева связывают рабочие и дружеские отношения. Никакого романтического подтекста в этом нет.
"Андрей и Полина Гагарина просто работают вместе, прекрасно общаются семьями", – заявили знакомые артистки.
Они отметили, что мужчина счастлив в браке со своей супругой Юлианой. Пара воспитывает двоих детей – сына и дочь.
"Сплетни распространяют недобросовестные люди", – высказались друзья звезды.
Примечательно, что во время январского отпуска Полины на Мальдивах семья Мухачевых жила в соседней вилле. Кстати, в отдельном доме также поселился продюсер Владимир Чиняев – предполагаемый избранник певицы.
Нынешние отношения Гагариной и Чиняева коллеги называют "конфетно-букетным периодом", передает "Комсомольская Правда".
Ранее появилась информация, что исполнительницу хита "Не верь мне больше" видели на свидании с продюсером.
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