Друзья Гагариной ответили на слухи о ее романе с директором

Друзья Гагариной ответили на слухи о ее романе с директором
Полина Гагарина. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Приятели звезды заявили, что ни о каких любовных отношениях не может быть и речи

Личная жизнь Полины Гагариной вот уже несколько месяцев обрастает всевозможными слухами. После того, как артистка развелась с фотографом Дмитрием Исхаковым, ей в женихи начали приписывать разных мужчин. Последним в этом списке оказался директор звезды Андрей Мухачев. Друзья певицы решили расставить все точки над i.

По словам приятелей певицы, Гагарину и Мухачева связывают рабочие и дружеские отношения. Никакого романтического подтекста в этом нет.

"Андрей и Полина Гагарина просто работают вместе, прекрасно общаются семьями", – заявили знакомые артистки.

Они отметили, что мужчина счастлив в браке со своей супругой Юлианой. Пара воспитывает двоих детей – сына и дочь.

"Сплетни распространяют недобросовестные люди", – высказались друзья звезды.

Примечательно, что во время январского отпуска Полины на Мальдивах семья Мухачевых жила в соседней вилле. Кстати, в отдельном доме также поселился продюсер Владимир Чиняев – предполагаемый избранник певицы.

Нынешние отношения Гагариной и Чиняева коллеги называют "конфетно-букетным периодом", передает "Комсомольская Правда".

Ранее появилась информация, что исполнительницу хита "Не верь мне больше" видели на свидании с продюсером. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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