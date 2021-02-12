Третий по счету: Малинин сообщил о рождении внука

Третий по счету: Малинин сообщил о рождении внука
Александр Малинин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Неизвестно, в семье кого из наследников певца произошло пополнение

На личной инстаграм-странице Александр Малинин поделился радостной новостью – он в очередной раз стал дедушкой. Поклонники артиста поздравили его с пополнением в семье.

Примечательно, что у певца уже есть двое внуков. Платон и Арианна – дети приемного сына Александра Николаевича Антона. Мужчина является наследником нынешней супруги Малинина Эммы Валентиновны.

"Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука!!! Ура!!!" – написал счастливый артист.

Однако он не уточнил, у кого из наследников родился ребенок.

Пользователи Сети искренне порадовались за Малинина.

"Счастливый, молодой, красивый дедушка!!! От всей души поздравляю Вас, Александр!", "Это счастье! Такая замечательная семья растет! Любви и здоровья вашей семье!", "Ура! Мы вас поздравляем!" – прокомментировали подписчики.

Напомним, у Александра Николаевича есть пятеро детей. Помимо Антона, знаменитость имеет сына Никиту от первого брака, дочь Киру от второй супруги, а также двойняшек Фрола и Устинью от нынешней избранницы.

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Журналисты рассекретили планы Путина по вакцинации

Российский лидер заявил, что не намерен "обезьянничать"

Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"

Варшава настаивает на том, что Москве нельзя давать инструменты влияния на ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей