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На личной инстаграм-странице Александр Малинин поделился радостной новостью – он в очередной раз стал дедушкой. Поклонники артиста поздравили его с пополнением в семье.
Примечательно, что у певца уже есть двое внуков. Платон и Арианна – дети приемного сына Александра Николаевича Антона. Мужчина является наследником нынешней супруги Малинина Эммы Валентиновны.
"Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука!!! Ура!!!" – написал счастливый артист.
Однако он не уточнил, у кого из наследников родился ребенок.
Пользователи Сети искренне порадовались за Малинина.
"Счастливый, молодой, красивый дедушка!!! От всей души поздравляю Вас, Александр!", "Это счастье! Такая замечательная семья растет! Любви и здоровья вашей семье!", "Ура! Мы вас поздравляем!" – прокомментировали подписчики.
Напомним, у Александра Николаевича есть пятеро детей. Помимо Антона, знаменитость имеет сына Никиту от первого брака, дочь Киру от второй супруги, а также двойняшек Фрола и Устинью от нынешней избранницы.
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