Неизвестно, в семье кого из наследников певца произошло пополнение

На личной инстаграм-странице Александр Малинин поделился радостной новостью – он в очередной раз стал дедушкой. Поклонники артиста поздравили его с пополнением в семье.

Примечательно, что у певца уже есть двое внуков. Платон и Арианна – дети приемного сына Александра Николаевича Антона. Мужчина является наследником нынешней супруги Малинина Эммы Валентиновны.

"Помните, я как-то говорил, что мы находимся в ожидании чуда?! Так вот, есть повод отметить рождение внука!!! Ура!!!" – написал счастливый артист.

Однако он не уточнил, у кого из наследников родился ребенок.

Пользователи Сети искренне порадовались за Малинина.

"Счастливый, молодой, красивый дедушка!!! От всей души поздравляю Вас, Александр!", "Это счастье! Такая замечательная семья растет! Любви и здоровья вашей семье!", "Ура! Мы вас поздравляем!" – прокомментировали подписчики.

Напомним, у Александра Николаевича есть пятеро детей. Помимо Антона, знаменитость имеет сына Никиту от первого брака, дочь Киру от второй супруги, а также двойняшек Фрола и Устинью от нынешней избранницы.