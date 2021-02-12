Телеведущая накрыла стол к приходу гостей

Юлия Барановская с размахом отметила Китайский новый год. Звезда собрала гостей в своем роскошном особняке на Рублевке, украсив его к празднику. Домашними кадрами ведущая шоу "Мужское/женское" похвасталась в соцсетях.

Подготовкой дома к празднику Юлия занималась не одна, а при помощи декораторов. В одной из комнат располагался большой стол с фактурными тарелками и нежно-розовыми салфетками. Среди множества бокалов в вазах стояли пионы розового цвета, а над столом висели ярко-красные китайские фонари.

В другой комнате около лестницы и большого зеркала в вазах стояли веточки белой сакуры, украшенной миниатюрными фонариками. Похоже, сама Барановская была в восторге от того, как дом выглядел к празднику. "Как у нас красиво!" – восклицала телеведущая в Инстаграм-историях.

Затем к Юлии пришли гости, которые не смогли не оценить праздничный декор. После вся компания вышла на улицу запускать фонарики в небо и загадывать желания.

Двухэтажный особняк деревне Раздоры Барановская приобрела в прошлом году уже с готовым ремонтом. Панорамные окна, несколько санузлов, большой участок – все это обошлось звезде приблизительно в $1 миллион, пишет StarHit. Впрочем, точная стоимость дома неизвестна.

Ранее Барановская рассказала, что бывший муж отказался помогать сыну с выбором спортивной школы.