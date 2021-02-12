Легенды не стало в 79 лет

Ушел из жизни знаменитый на весь мир джазмен Чик Кориа. Причиной его смерти семья указала тяжелую онкологическую болезнь.

Музыкант страдал редкой формой рака, написали родные на его странице в "Фейсбук". Врачи обнаружили недуг "совсем недавно", и спасти артиста не удалось.

Кориа был прекрасным наставником и другом для многих, любимым мужем, отцом и дедушкой. Он "трогал и вдохновлял жизни миллионов", отметили близкие.

Незадолго до своей кончины легендарный джазмен составил обращение ко всем, кто был на его жизненном пути. В нем артист благодарил их за помощь в том, чтобы "пламя его музыки горело".

Он играл в разных коллективах, исполняющих латино-американские песни. Широко известным Кориа стал после основания своей джаз-рок-группы, отмечает "Пятый канал".

Кориа называли одним из авторитетнейших джазовых музыкантов в мире. Его 50 раз выдвигали на премию "Грэмми" и 23 престижные награды он получил, передает "МИР24".