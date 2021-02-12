Скончался известный музыкант

Легенды не стало в 79 лет

Ушел из жизни знаменитый на весь мир джазмен Чик Кориа. Причиной его смерти семья указала тяжелую онкологическую болезнь.

Музыкант страдал редкой формой рака, написали родные на его странице в "Фейсбук". Врачи обнаружили недуг "совсем недавно", и спасти артиста не удалось.

Кориа был прекрасным наставником и другом для многих, любимым мужем, отцом и дедушкой. Он "трогал и вдохновлял жизни миллионов", отметили близкие. 

Незадолго до своей кончины легендарный джазмен составил обращение ко всем, кто был на его жизненном пути. В нем артист благодарил их за помощь в том, чтобы "пламя его музыки горело".

Он играл в разных коллективах, исполняющих латино-американские песни. Широко известным Кориа стал после основания своей джаз-рок-группы, отмечает "Пятый канал".

Кориа называли одним из авторитетнейших джазовых музыкантов в мире. Его 50 раз выдвигали на премию "Грэмми" и 23 престижные награды он получил, передает "МИР24"

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Журналисты рассекретили планы Путина по вакцинации

Российский лидер заявил, что не намерен "обезьянничать"

Польский премьер поспорил с президентом Германии из-за "Северного потока-2"

Варшава настаивает на том, что Москве нельзя давать инструменты влияния на ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей